{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

Правозащитники сообщили о гибели более 450 человек в столкновениях в Мьянме

С 1 февраля в стране также были задержаны 2 559 граждан, а в отношении 119 выдан ордер на арест, добавила Ассоциация помощи политическим заключенным

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 459 человек. Об этом в понедельник сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме в своем Twitter.

На эту тему
Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране
Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение.

По ее данным, с 1 февраля задержаны 2 559 граждан, а в отношении 119 выдан ордер на арест.

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По сведениям СМИ, общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
Кризис в Белоруссии
Минск просит экстрадировать из России белоруса, обвиняемого в призывах к незаконным акциям
В СК Белоруссии сообщили, что это администратор Telegram-каналов, в которых публиковались сообщения с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске
Читать полностью