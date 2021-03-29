Правозащитники сообщили о гибели более 450 человек в столкновениях в Мьянме

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 459 человек. Об этом в понедельник сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме в своем Twitter .

Что известно о ситуации в стране

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

По ее данным, с 1 февраля задержаны 2 559 граждан, а в отношении 119 выдан ордер на арест.

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По сведениям СМИ, общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.