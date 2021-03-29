Заместители глав Минобороны РФ и Южной Кореи договорились усилить сотрудничество и обмены

СЕУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Республика Корея призвала Россию оказать активную поддержку процессу денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель южнокорейского министерства национальной обороны, комментируя итоги состоявшихся в Сеуле переговоров между заместителями глав оборонных ведомств двух стран Пак Чжэ Мином и Александром Фоминым.

"Замминистра обороны Фомин сказал, что РФ поддерживает мирный процесс, инициированный правительством Республики Корея, подчеркнув, что Россия продолжит предпринимать дипломатические усилия, направленные на установление прочного мира на Корейском полуострове", - отметил представитель Минобороны.

Он отметил, что в ходе встречи стороны подписали соглашение, направленное на активизацию двустороннего сотрудничества в военной сфере, и договорились расширять регулярные обмены на командном уровне.

Во время переговоров Пак Чжэ Мин выразил обеспокоенность в связи с осуществленными КНДР на прошлой неделе ракетными пусками, а также высказал озабоченность ситуацией в Мьянме, осудив действия ее военных и полиции, применяющих оружие против мирных демонстрантов. Фомин и члены Общественного совета при Минобороны РФ 27 марта стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в столице страны Нейпьидо.

Кроме того, в пятницу состоялись переговоры Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами республики Мин Аун Хлайном. Стороны договорились расширять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства.