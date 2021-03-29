Китай обвинил США в давлении на ВОЗ и авторов доклада по происхождению COVID-19

ПЕКИН, 29 марта. /ТАСС/. Власти США посредством критических заявлений пытаются оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и авторов доклада о происхождении коронавируса. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай не приемлет бесконечные обвинения со стороны США и попытки очернить КНР в вопросах борьбы с пандемией.

"Когда США станут такими же открытыми и прозрачными по теме поиска источника происхождения коронавируса, как Китай? Почему бы им не пригласить экспертов ВОЗ провести соответствующую работу на территории США? Почему бы им не позвать международных экспертов нанести визит, провести соответствующее расследование и анализ данных о лаборатории Форт-Детрик?" - спросил дипломат.

Чжао Лицзянь считает, что делая такие заявления, США хотят оказать давление на экспертную группу ВОЗ. "Хотел бы тогда спросить, какая часть доклада была написана правительством Китая? Неужели власти КНР пытаются манипулировать, предоставляя все условия для совместных исследований?" - резюмировал официальный представитель МИД Китая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в эфире телеканала CNN заявил о том, что администрация США ожидает публикации доклада ВОЗ о коронавирусе, но испытывает обеспокоенность в связи с тем, что власти Китая якобы участвовали в его подготовке.

В пятницу в ВОЗ заявили, что доклад международной группы экспертов, посетивших в январе - феврале Китай для выяснения происхождения нового коронавируса, будет готов через несколько дней.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Публикация доклада экспертов изначально планировалась на февраль, однако откладывалась несколько раз.