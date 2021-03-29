Постпред РФ в Вене рассказал, когда решат вопрос о восстановлении ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Возможность восстановления ядерной сделки с Ираном будет решаться в ближайшие 1,5-2 месяца. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

"По отношению к Ирану ситуация, пожалуй, неясная. Мы [страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий] сейчас находимся на переходном этапе, и в ближайшие 1,5-2 месяца будет решаться вопрос, удастся ли начать восстанавливать Совместный всеобъемлющий план действий, известный как ядерная сделка, или же эта сделка останется в полуразобранном состоянии до конца года", - сказал он.

Дипломат добавил, что вести переговоры по ядерной сделке с Ираном затруднительно в силу предстоящих 18 июня президентских выборов, а также из-за принятого парламентом решения о сокращении объемов инспекционной деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в стране. "Никаких переговоров прямых на этот счет пока нет, но дипломатические контакты продолжаются", - уточнил Ульянов.

В соответствии с принятым в декабре законом, в ночь на вторник в Иране вступило в силу ограничение на инспектирование ядерных объектов со стороны МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. Одновременно иранская сторона заявила, что МАГАТЭ после 23 февраля лишится доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.

Выход США из сделки

Вашингтон первым должен предпринять необходимые меры для возвращения Ирана к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, полагает Ульянов.

"Сейчас стоит вопрос о том, что раз США вышли из сделки, раз они нанесли огромный экономический ущерб Ирану, то Вашингтон и должен первым предпринять все необходимые шаги, отменить все санкции. Тогда уже Иран вернется к выполнению своих собственных обязательств", - сказал он.

В то же время Ульянов выразил сомнения по поводу готовности американской администрации предпринять необходимые меры. "Нужно помнить о том, что в самих Соединенных Штатах политика в иранском направлении является предметом острейшей политической борьбы. Есть сильная оппозиция тому, чтобы снимать санкции против Ирана, и в одностороннем порядке сомнительно, что администрация сможет предпринять эти действия", - добавил дипломат.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Тем не менее пока американское правительство не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.