СМИ: Совбез Украины готов рассмотреть вопрос закрытия офиса Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины готов принять решение о закрытии Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве, если поступит соответствующий запрос. Об этом в понедельник со ссылкой на информацию Совбеза сообщила украинская служба "Радио Свобода" (внесено в РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

"СНБО рассмотрит вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы", - говорится, в частности, в ответе на запрос СМИ. Запрос был направлен после того, как Россотрудничество, подводя итоги международного творческого конкурса современных поэтов, назвало Тараса Шевченко русско-украинским поэтом.

Недовольство этим выразил и украинский МИД, который счел "манипулятивным и дерзким посягательством страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие" Шевченко. "Национальная самоидентификация Кобзаря (так называют Шевченко на Украине) - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений", - прокомментировали в дипведомстве.

В МИД добавили, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное на Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. И, согласно договору между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины.

Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности, сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.

9 марта Украина отметила 207-ю годовщину со дня рождения Шевченко.