Встреча глав МИД Армении и Азербайджана пока не планируется

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Встреча глав министров иностранных дел Армении и Азербайджана, посвященная продолжению урегулирования нагорнокарабахского конфликта, на данный момент не планируется. Об этом в понедельник в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

"1 апреля я отправляюсь в Москву для участия в заседании совета глав МИД стран - участниц СНГ. В настоящий момент трехсторонняя или двухсторонняя встреча [с главой МИД Азербайджана] не планируется, однако в ходе заседания, естественно, будут встречи с разными партнерами", - отметил он.

По словам Айвазяна, Армения считает возвращение пленных военнослужащих и удерживаемых гражданских лиц важной предпосылкой для восстановления атмосферы доверия в отношениях с Азербайджаном.

"Для окончательного решения нагорнокарабахского конфликта необходимо восстановление атмосферы доверия. Но атмосфера доверия не восстанавливается сразу. Для этого необходимо, чтобы решался вопрос о возвращении наших военнопленных и удерживаемых гражданских лиц. Это будет реально положительный шаг со стороны нашей соседней страны [Азербайджана]", - заявил он.