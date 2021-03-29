Лукашенко заявил, что призывы к радикализации протестов в Белоруссии идут из-за границы

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о идущих из-за границы в последнее время призывах к радикализации протестов в республике и пообещал жестко пресекать такие попытки.

"Поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались, - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, его слова приводит БелТА. - Появились более радикальные, типа BYPOL (находящиеся за рубежом оппозиционно настроенные бывшие сотрудники силовых структур Белоруссии - прим. ТАСС), где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих, трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации".

По словам Лукашенко, различным силам, "прежде всего извне", очень хочется накалить обстановку в республике. "Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет", - сказал президент.

Лукашенко отметил, что "надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы". "С этими мы разговаривать не будем, и считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать, - подчеркнул глава государства. - Поймут они нас или нет, услышат или нет - это их дело. Но с людьми надо разговаривать". Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты в республике. "Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности, - сказал он. - Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам".

Говоря о перспективах и прогнозах развития ситуации, глава государства обратил внимание на важность обеспечения и экономической безопасности страны. "Мы живем не в закрытом мире. И свою внутреннюю, экономическую, прежде всего, безопасность мы должны обеспечить сами. Нам абсолютно не на кого надеяться", - подчеркнул он.

26 марта пресс-служба МВД сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии предотвратили два теракта, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района (Брестская область).