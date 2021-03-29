Глава ДНР заявил, что темпы получения российских паспортов жителями республики ускорились

ДОНЕЦК, 29 марта. /ТАСС/. Темпы получения российских паспортов жителями Донецкой народной республики (ДНР) в последнее время ускорились, их уже получили почти 250 тыс. человек в республике. Об этом сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.

"Темпы получения паспорта Российской Федерации действительно ускорились, сегодня мы приближаемся к отметке в 250 тыс. Нужно делать все возможное, чтобы желающие стать гражданами России смогли это сделать как можно быстрее", - написал Денис Пушилин в Telegram.

Глава ДНР сообщил, что в понедельник вместе с депутатом Государственной думы Андреем Козенко они посетили в Донецке отдел Миграционной службы ДНР. Пушилин отметил, что это ведомство много сделало для того, чтобы ускорить процесс получения жителями республики и паспорта ДНР, и паспорта РФ. Недавно закончилось обучение, и на данный момент штат Миграционной службы полностью укомплектован. Сотрудники в полной мере осознают свою ответственность за скорость процесса принятия документов, добавил Пушилин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.