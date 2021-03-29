Литва пересмотрит обновленную стратегию национальной безопасности

ВИЛЬНЮС, 29 марта. /ТАСС/. Власти Литвы решили пересмотреть обновленную стратегию национальной безопасности из-за модернизации Вооруженных сил РФ, роста влияния Китая и пандемии коронавируса. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики, работу над документом, который изначально собирались утвердить весной, планируется завершить к концу июня.

"Распоряжением премьер-министра Ингриды Шимоните создается межведомственная рабочая группа по уточнению обновленной стратегии во главе с министром обороны Арвидасом Анушаускасом, которой предстоит до 30 июня текущего года внести в документ необходимые коррективы", - говорится в сообщении. К работе планируется привлечь неправительственные организации, представителей частного сектора. В ближайшее время оборонное ведомство планирует провести экспертные "круглые столы" по вопросам безопасности с представителями академических кругов и аналитических служб.

Отмечается, что необходимость пересмотра стратегии продиктована изменениями в международной обстановке. "Новые вызовы в сфере безопасности связаны с растущей мощью Китая, проводимой Российской Федерацией модернизацией Западного военного округа, напряженностью из-за пандемии коронавируса", - уточнила пресс-служба.

В январе текущего года председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас сообщал, что в новой редакции документа выделены пять основных факторов риска для республики: вызовы, связанные с пандемией, ослабление трансатлантических связей, стремление некоторых членов Евросоюза к стратегической автономии, растущий технологический потенциал Китая и ситуация с безопасностью на границе с Белоруссией. Касчюнас предполагал, что документ будет утвержден на весенней сессии парламента.

Последний раз стратегия национальной безопасности обновлялась парламентом Литвы в 2017 году.