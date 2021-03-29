В Грузии сочли оскорбительной идею об участии Саакашвили в переговорах власти и оппозиции

ТБИЛИСИ, 29 марта. /ТАСС/. Идея литовского евродепутата Андрюса Кубилюса о подключении основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили к переговорам власти и оппозиции по выходу из политического кризиса в стране является оскорбительной. Такое мнение в понедельник выразил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Это (идея Кубилюса - прим. ТАСС) является оскорбительным заявлением. Господин Бидзина Иванишвили ушел из политики, он покинул и политическую должность, пост главы партии и открыто заявил, что больше не собирается участвовать в политике", - сказал Гарибашвили. "Что же касается возможного подключения Саакашвили, то это оскорбительно для нашей страны, государства. Кто-то, кто бы это ни был, мне абсолютно без разницы, призывает нас формально подключить к переговорам осужденного преступника и обвиняемого", - добавил премьер.

Действующий глава "Грузинской мечты", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал идею евродепутата попыткой искажения действительности. "Когда мы говорим о том, чтобы за стол переговоров сели Бидзина Иванишвили и Михаил Саакашвили, конечно, это такая попытка является искажением действительности", - сказал Кобахидзе журналистам.

Кубилюс 25 марта в беседе с грузинским телеканалом Formula заявил, что для выхода из политического кризиса было бы лучше подключить к переговорам власти и оппозиции Иванишвили и Саакашвили.

Кризис в Грузии

В Грузии уже пять месяцев длится политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика (18 февраля) в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов либо проведения плебисцита на тему досрочного голосования. Кризисом недовольны и в Евросоюзе.

12 марта в Грузию прибыл личный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, который попытался посадить за стол переговоров власти и оппозицию и найти выход из положения, однако безрезультатно. Дипломат покинул Грузию 19 марта, а стороны так и не достигли соглашения. 28 марта Даниэльсон еще раз прибыл в Тбилиси, чтобы разрешить политический кризис. В понедельник он уже провел встречу с премьером и президентом Саломе Зурабишвили. Дипломат снова попытается посадить за стол переговоров власть и оппозицию, чтобы помочь сторонам достичь компромисса. Даниэльсон покинет Грузию 30 марта.