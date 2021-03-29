На Украине призвали ввести санкции в отношении филиала Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рассмотреть возможность запрета деятельности представительства Россотрудничества в Киеве.

"Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на территории Украины в ближайшее время", - написал Ткаченко в понедельник в Telegram.

По мнению Ткаченко, основанием для санкций может стать тот факт, что "представительство Россотрудничества на Украине и его Российский центр науки и культуры в Киеве под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру".

В частности, министра возмутила публикация 9 марта на странице Россотрудничества в Facebook анонса мероприятия под названием "Международный творческий конкурс современных поэтов. День Шевченко", в котором Тарас Шевченко назван "российско-украинским поэтом"." Это не более чем мелкая информационная провокация. К тому же это очередной пример попытки присвоения заслуг украинской и других национальностей", - полагает министр.

Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) на Украине было образовано в 2007 году. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров" между правительствами Украины и России. На основании этого соглашения в центре Москвы также работает Национальный культурный центр Украины.

К числу приоритетных задач представительства относятся развитие и укрепление всесторонних российско-украинских гуманитарных связей, а также разработка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку русского языка, продвижение российской культуры, образовательных услуг, помощь объединениям соотечественников, ветеранским организациям.