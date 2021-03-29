В Белоруссии еще два Telegram-канала признали экстремистскими

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Решением суда еще два Telegram-канала признаны в Белоруссии экстремистскими. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"По материалам витебского управления ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией - прим. ТАСС) МВД в список запрещенных попали Telegram-каналы "Витебск 97%" и "Чат невероятного Витебска". Такое решение принял суд Железнодорожного района Витебска", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД.

Представитель ведомства уточнила, что в признанных экстремистскими Telegram-каналах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, сопротивлению милиционерам. "Цель таких материалов - изменение конституционного строя Беларуси", - заявила Чемоданова. Теперь за публикацию (репост) информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность, пояснила пресс-секретарь МВД.

Ранее судами в Минске, Бресте, Гомеле были признаны экстремистскими около десятка Telegram-каналов и протестных групп в этом мессенджере.