На Украине аннулировали лицензии на использование недр подпавших под санкции компаний

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) Украины аннулировала лицензии 19 компаний, осуществляющих деятельность в сфере пользования недрами, которые ранее подпали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

"Согласно документу СНБО, было принято решение поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) бессрочно к 19 юридическим лицам: ООО "Гео Коннект", ООО "ЕджейнМакро", ООО "Глобал Гео Инвест", ООО "Транс Сет Гео", ООО "Эко Газ Альянс", ООО "Епивал Энерджи", ООО "ГеоПост", ООО "Юнолит Ойл", ООО "Профи Нафт", ООО "ГеоТаргент", ООО "Надра Прайд", ООО "Бест Гео Тех", ООО "Гео Стенс", ООО "Надра Вест Групп", ООО "Гео Форс Ойл", ООО "Бест Оил Компани", ООО "Надрапростир", ООО "Гео Вертикаль", ООО "Инфо Гео Тренд" , - говорится в сообщении пресс-службы Госгеонедр.

Приказ об аннулировании специальных разрешений указанных фирм, подчеркнули в ведомстве, уже подписан и опубликован на сайте Госгеонедр. Кабинету министров Украины вместе со Службой национальной безопасности и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности выполнения ограничительных мер.

Совбез Украины 19 марта ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр. По словам секретаря СНБО, в соответствии с Конституцией недра принадлежат украинскому народу, но аудит показал, что компании в основном принадлежат лицам, которые никак не связаны с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта ввел в действие соответствующее решение СНБО.