Президент Молдавии объявила о наличии условий для роспуска парламента

КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду объявила о наличии условий для роспуска парламента. Она обратится в Конституционный суд (КС), чтобы инициировать роспуск парламента. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга в понедельник после завершения переговоров с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства.

"Сегодня я обращусь в КС с запросом констатировать обстоятельства для роспуска парламента. Решение этого вопроса - в компетенции КС", - сказала президент.

"Парламент провалил две попытки утверждения правительства. <...> Я считаю, что условия для роспуска законодательного органа выполнены", - объяснила она.

Парламент против

На прошлой неделе парламент Молдавии принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием Санду распустить действующий состав законодательного органа. Президент пригласила депутатов обсудить роспуск парламента после того, как они дважды отклонили предложенные ею кандидатуры на пост премьер-министра. По закону, если парламент дважды не утвердит кабинет, президент страны может обратиться в Конституционный суд с просьбой признать его недееспособным и инициировать роспуск.

Однако законодатели обращают внимание на то, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры, чтобы спровоцировать роспуск парламента. Они также планируют оспаривать позицию главы республики. В понедельник Санду продолжила обязательные в процессе утверждения правительства консультации с депутатами. На этой встрече представители Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и группы "За Молдову" сообщили президенту о формировании большинства в поддержку утверждения на посту главы правительства нынешнего посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка.

Санду, которая вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года, сразу потребовала роспуска парламента и отставки правительства. Под давлением акций протеста сторонников президента в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали оппоненты Санду - ПСРМ, располагающая 37 мандатами в 101-местном парламенте. Президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором учрежденная ею Партия действия и солидарности имеет всего 15 мест.