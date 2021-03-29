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Политический кризис в Армении

Президент Армении считает, что политический кризис может продолжиться после выборов

Конституция республики нуждается в реформировании, отметил Армен Саркисян

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Продолжение внутриполитического кризиса в Армении после внеочередных парламентских выборов нельзя исключать, если они будут проводиться в условиях нынешней конституции. Такое мнение выразил президент республики Армен Саркисян в интервью местному порталу Aravot.am.

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"Я буду продолжать настаивать на том, что, в конце концов, если мы думаем, что наша конституция нуждается в реформировании, если мы хотим, чтобы политические силы не обвиняли друг друга снова после выборов, тогда мы должны работать как можно ближе к тому предложению, которое я сделал", - отметил он.

"В противном случае после выборов возможны разные решения, которые, к сожалению, могут снова привести к политическому кризису", - добавил Саркисян.

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