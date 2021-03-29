В Белоруссии возбудили против Тихановской дело о подготовке теракта

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и представителей объединения BYPOL - находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков. Об этом, как сообщает агентство " БелТА ", заявил в понедельник генпрокурор страны Андрей Швед.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", - заявил руководитель Генпрокуратуры.

По словам Шведа, "указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов". "Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил генпрокурор. Он также добавил, что организаторы терактов планировали обвинить госорганы в "совершении действий, создающих опасность гибели людей".

Генеральная прокуратура Белоруссии также поручила Комитету государственной безопасности (КГБ) организовать международный розыск Тихановской и иных лиц, которые подозреваются подготовке акта терроризма. В сообщении "БелТА" говорится, что Генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

26 марта пресс-служба МВД сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии предотвратили два теракта, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района (Брестская область).