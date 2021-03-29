Блинкен признал проблемы с обеспечением вакциной от коронавируса дипломатов США

Выступая в понедельник по видеосвязи перед персоналом постоянного представительства США при ООН, глава американской дипломатии, по сути, возложил значительную долю ответственности за описанную ситуацию на предыдущую американскую администрацию во главе с президентом Дональдом Трампом. По словам Блинкена, лично он считает свое взаимодействие с предыдущим руководством внешнеполитического ведомства США, касавшееся вакцинации, "вызовом и разочарованием". "Знаю, что Госдепартамент США первоначально ожидал более 300 тыс. доз вакцины в декабре. Мы получили 13 тыс.", - сообщил Блинкен.

"Но теперь мы добиваемся очень хорошего прогресса, - утверждал госсекретарь США. - Мы работаем, чтобы обеспечить вакцинами ваших коллег по всему миру как можно скорее". "Около 80% полагающейся нам в этом месяце квоты вакцин было отправлено нашим миссиям за рубежом", - заявил Блинкен. "Защита вашего здоровья - это мой приоритет номер один", - заверил госсекретарь, обращаясь к подчиненным.

Выступление Блинкена состоялось в рамках его "виртуальной поездки" в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Под председательством главы американской дипломатии в понедельник проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвященное рассмотрению гуманитарной ситуации в Сирии. США в марте председательствуют в Совбезе ООН. Блинкен также проведет переговоры с генеральным секретарем Антониу Гутерришем и председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкиром.