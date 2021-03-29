Додон заявил, что социалисты оспорят в КС Молдавии решение Санду распустить парламент

КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов раскритиковала запрос о роспуске парламента, с которым президент республики Майя Санду обратилась в Конституционный суд (КС), и оспорят ее действия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер социалистов, бывший президент Игорь Додон, отметив, что его партия также обратится в КС.

"Мы, социалисты, представим в Конституционный суд все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме, рекомендациям Венецианской комиссии последних лет. И мы надеемся, что решение КС будет не только конституционно правильным, но и гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в массовой вакцинации и снижении эпидемических показателей", - написал Додон.

Он подчеркнул, что социалисты будут использовать все средства, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в разгар пандемии, чтобы защитить граждан и обеспечить им не менее одного миллиона вакцин. При этом политик выразил сожаление, что Санду "не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для ее Партии действия и солидарности".

"Мы считаем, что досрочные выборы крайне опасны, пока не вакцинированы хотя бы 300-400 тыс. человек, особенно из групп риска и уязвимых категорий. На данный момент у нас вакцинировано всего около 37 тыс. Если Майя Санду готова посредством досрочных выборов спровоцировать моральную и гуманитарную катастрофу и утроить число людей, которые будут умирать каждый день в разгар избирательной кампании, мы не согласны с такими циничными действиями аппарата президента, которая готова подвергнуть жизни людей неотвратимому риску ради личных и партийных амбиций", - отметил Додон.

Парламент против

На прошлой неделе парламент Молдавии принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием Санду распустить действующий состав законодательного органа. Президент пригласила депутатов обсудить роспуск парламента после того, как они дважды отклонили предложенные ею кандидатуры на пост премьер-министра. По закону, если парламент дважды не утвердит кабинет, президент страны может обратиться в КС с просьбой признать его недееспособным и инициировать роспуск, что Санду и сделала.

Однако законодатели обращают внимание на то, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры, чтобы спровоцировать роспуск парламента.

Санду, которая вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года, сразу потребовала роспуска парламента и отставки правительства. Под давлением акций протеста сторонников президента в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали оппоненты Санду - ПСРМ, располагающая 37 мандатами в 101-местном парламенте. По мнению наблюдателей, президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором учрежденная ею Партия действия и солидарности имеет всего 15 мест.