В США назвали единственный долгосрочный способ преодоления кризиса в Сирии

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает, что политическое урегулирование является единственным способом преодолеть кризис в Сирии в долгосрочной перспективе. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Хотя сегодняшнее заседание посвящено гуманитарной ситуации в Сирии, важно отметить, что единственное долгосрочное решение, которое позволит прекратить эти страдания, - это политическое урегулирование и прекращение конфликта", - сказал госсекретарь.

"США вместе с союзниками и партнерами продолжают поддерживать усилия спецпосланника [генсека] ООН [по Сирии Гейра] Педерсена на этом направлении", - добавил Блинкен. Он также призвал СБ ООН принять меры, чтобы "сирийцы получили гуманитарную помощь, в которой нуждаются".

В июле 2020 года СБ ООН принял резолюцию о продлении на год действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Такие поставки осуществляются через два КПП на границе с Турцией - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава". Москва и Дамаск настаивают на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства. Как неоднократно указывал российский постпред при ООН Василий Небензя, теперь помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.