МИД ДНР и ЛНР: Киев вновь переписал взятые на себя обязательства по перемирию в Донбассе

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Киев продолжает манипулировать своими обязательствами по минским соглашениям, в очередной раз переписав и исказив смысл договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня в Донбассе, подписанных в июле прошлого года. С такими заявлениями выступили в понедельник Министерства иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик, комментируя публикацию Министерством обороны Украины обновленного варианта своего официального заявления относительно взятых на себя обязательств, которые были подписаны представителями Донбасса и Украины, а также завизированы посредниками в лице ОБСЕ и России.

Заявления МИД ДНР и ЛНР

"Украинская сторона продолжает саботировать взятые на себя обязательства, согласно подписанным 22 июля 2020 года мерам по усилению режима прекращения огня, - говорится в заявлении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой. - Этот саботаж заключается не только в усилившейся эскалации на линии соприкосновения, в обстрелах нашей территории, из-за которых гибнут и получают ранения мирные граждане, повреждаются домостроения и инфраструктура. Киев даже в самых элементарных и необременительных вопросах стремится извратить и подменить суть достигнутых договоренностей".

В этой связи в документе напоминается, что Министерство обороны Украины изначально, еще летом прошлого года, опубликовало на своем сайте искаженный список оговоренных мер, в котором была изъята одна из них, а две другие были поданы в неверной редакции.

"19 марта этого года перечень мер был и вовсе снят с сайта, - отметила Никонорова. - А 27 марта его вновь опубликовали, но на этот раз - еще более перекрученный вариант: две меры были изъяты, а содержание одной из мер было опубликовано неверно. Так, Министерство обороны Украины вычеркнуло из списка запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны Украины решило отказаться от создания и задействования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. То есть уже по этому одностороннему отказу от публикации данных мер можно сделать вывод, что Украина не собирается выполнять договоренности в существующем виде".

В свою очередь, в заявлении МИД ЛНР отмечается, что в первоначальном варианте украинская сторона исказила договоренность о запрете на ведение ответного огня, по сути, позволив любому военнослужащему самостоятельно принимать такое решение. Также из украинского заявления был удален пункт о невозможности ни полной, ни частичной отмены согласованных мер.

"При этом украинские официальные лица продолжают вещать о своей приверженности дополнительным мерам, - подчеркнул в этой связи глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. - Складывается впечатление, что цель таких публикаций - не выполнение обязательств, а продолжение их имитации. Если Киев так хочет мира, пусть начнет с выполнения элементарного обязательства: приказ о прекращении огня должен содержать все дополнительные меры, и в заявлении Минобороны должны быть перечислены все пункты договоренностей, без изъятий и искажений".

Дополнительные меры

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов. Вводится запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в числе дополнительных мер: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора контактной группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР или ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. При этом все эти меры не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Однако после этого Минобороны Украины издало распоряжение, фактически исключившее из соглашения основной его пункт - о невозможности открывать ответный огонь без попытки сначала задействовать координационный механизм. В этом распоряжении прямо говорится, что "в случае нарушения противником "режима тишины" и создания угрозы жизни украинским военнослужащим Вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы".

20 марта стало известно о том, что Киев на последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" вновь отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, в этой связи представляющий на переговорах Россию замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам письмо, в котором предложил зафиксировать отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от июля 2020 года и "приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта".