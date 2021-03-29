Канада ввела новые санкции против России

ОТТАВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Канады ввели новые антироссийские санкции из-за воссоединения Крыма с РФ. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского МИД.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) и Положением о специальных экономических мерах (Украина) в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.

В санкционный список включены генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, гендиректор "Мостотреста" Леонид Рыженькин, а также предприятия "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Как отметил Гарно, по мнению Оттавы, Москва также якобы нарушает права людей, проживающих в Крыму, и незаконно заселяет полуостров российскими гражданами. Глава МИД добавил, что Канада по мере необходимости будет и дальше вводить санкции в отношении РФ из-за ситуации в Крыму.

Ситуация в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.