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Пандемия COVID-19
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Блинкен заявил, что США намерены выйти в лидеры по распространению вакцины от коронавируса

В Вашингтоне планируют активно содействовать другим странам в получении препаратов, добавил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. США намерены наращивать усилия по продвижению вакцин от коронавируса в мире и рассчитывают стать лидерами в этой работе. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в видеоформате, организованном пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке.

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"Я предвижу, что по мере того, как мы будем продолжать вакцинацию всего населения США, мы сможем делать еще больше для остального мира. - сказал он. - В предстоящие месяцы и далее, я убежден, Соединенные Штаты будут лидером в продвижении доступа к вакцине по всему миру".

Блинкен отметил, что США предпринимают усилия по вакцинации в глобальном масштабе через механизм COVAX, на работу которого уже выделили около $2 млрд и намерены предоставить такую же сумму в этом и следующем году. Кроме того, считает он, усилиям по борьбе с пандемией должно способствовать возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). "Это чрезвычайно важно как для борьбы с коронавирусом, так и для выстраивания более мощной глобальной системы здравоохранения, которая поможет предотвратить или смягчить следующую пандемию", - отметил Блинкен.

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СШАПандемия COVID-19Блинкен, Энтони
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