В Румынии второй день подряд проходят протесты против введенных из-за коронавируса мер

БУХАРЕСТ, 29 марта. /ТАСС/. Манифестации протеста против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, проходят в понедельник, уже второй день подряд, в столице и других городах Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres .

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Несколько сотен людей прошли колонной в сопровождении жандармов от Университетской площади до площади Победы, где находится штаб-квартира правительства, - традиционное место проведения акций протеста в Бухаресте. Манифестанты скандировали "Долой правительство", "Свободу", "Без масок", дудели в вувузелы, размахивали национальными флагами, время от времени звучали взрывы петард. Манифестация продолжалась и после 22:00, несмотря на начало комендантского часа, когда на площади Победы, по данным телеканала Digi24, собралось более 2 тыс. человек.

Манифестации организовала парламентская националистическая партия "Альянс за объединение румын", лидеры которой участвуют в столичных протестах. "Альянс требует, чтобы правительство срочно отменило все незаконные, бессвязные и иррациональные ограничения, введенные под предлогом санитарного кризиса", - говорится в распространенном партией сообщении. В документе также утверждается, что правительство "поддерживает климат всеобщего психоза в Румынии", "нарушает гражданские права и свободы".

Ограничительные меры против распространения коронавируса были ужесточены в Румынии начиная с воскресенья. В частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 и сокращены часы работы магазинов

Протесты против этих мер прошли также в ряде других городов Румынии, в некоторых из них произошли столкновения манифестантов с жандармами.