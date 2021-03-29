Белый дом: США намерены активизировать отношения с Украиной с целью помощи в реформах

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Новая администрация США намерена активизировать отношения с Украиной для оказания помощи Киеву в борьбе с коррупцией и проведении реформ. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам прошедшего в понедельник телефонного разговора помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

"Салливан подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии. Он также передал приверженность администрации [президента США Джо] Байдена возрождению нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которая обеспечит правосудие, безопасность и процветание народу Украины", - отмечается в заявлении.

Ранее украинская сторона сообщила, что во время разговора Ермак заявил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Киев также поблагодарил Вашингтон за оказываемую помощь, в том числе в военной сфере. Собеседники пришли к мнению, что стороны могли бы теснее сотрудничать в вопросе противодействия дезинформации. Салливан заверил, что США будут помогать Киеву в достижении его политических, экономических целей, а также целей в сфере безопасности, отмечается в распространенном украинской стороной документе. Кроме того, Вашингтон будет помогать в вопросе обретения Украиной полноправного членства в НАТО.