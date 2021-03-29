Мировые политики выступили за разработку международного договора для борьбы с пандемиями

БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Более 20 глав государств, правительств и международных организаций, среди которых канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступили за разработку международного договора в целях предотвращения новых пандемий в будущем. Об этом говорится в совместной статье ведущих мировых политиков, которая опубликована в понедельник в германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Мы убеждены, что государства должны совместно работать над созданием нового международного договора о заблаговременной подготовке к пандемиям и борьбе с ними. Такое новое коллективное обязательство станет важной вехой на пути противодействия пандемиям на самом высоком политическом уровне", - отмечается в статье. При этом указывается, что подобный международный договор будет базироваться на существующих глобальных соглашениях в области здравоохранения, в частности, на устоявшихся медико-санитарных нормах, которые представляют собой прочную и проверенную основу.

Вместе с тем, как подчеркивается в статье, главная цель договора будет заключаться в продвижении общегосударственного и общественного подхода, который укрепляет национальный, региональный и глобальный потенциал и устойчивость к будущим пандемиям. Это включает в себя активизацию международного сотрудничества с целью улучшения, например, систем предупреждения, совместного использования данных, исследований, а также разработки и распространения мер в области медицины и общественного здравоохранения на местном, региональном и глобальном уровнях.

Кроме того, политики акцентировали внимание на том, что пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала, что "безопасность каждого зависит от безопасности всех". По этой причине проводится кампания по обеспечению справедливого доступа во всем мире к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и диагностическим средствам во время этой и будущих пандемий.

"Иммунизация - это глобальное общественное благо, и мы должны иметь возможность разрабатывать, производить и делать вакцины доступными как можно скорее", - полагают политики. Особое значение, по их мнению, следует уделить международному партнерству, получившему название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator). Этот механизм, по их словам, позволил уже многого добиться, однако предстоит еще большая работа.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".