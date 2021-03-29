ЦИК Туркмении подвел итоги выборов в верхнюю палату парламента

ТАСС, 29 марта. Избирательные комиссии велаятов (областей) и Ашхабада завершили подсчет голосов на выборах в верхнюю палату (Халк маслахаты, Народный совет) парламента Туркмении (Милли генгеш, Национальный совет). Об итогах выборов глава ЦИК страны Гулмырад Мырадов доложил главе государства, сообщает в понедельник Государственное информационное агентство страны (TDH).

В числе 48 избираемых членов палаты был выбран и президент Гурбангулы Бердымухамедов, кандидатуру которого выдвинул народный совет Ахалского велаята.

Как было отмечено в ходе доклада главы ЦИК, "от общего числа членов Халк Маслахаты Милли Генгеша 27% составляют женщины, что является свидетельством их активного участия в общественно-политической жизни страны".

При явке 98,7% в голосовании участвовало 231 выборщиков. ЦИК зарегистрировал 112 кандидатов, которые боролись за 48 мандатов, еще восемь членов Халк маслахаты Милли генгеша должен назначить президент страны. За избирательным процессом следили 440 национальных наблюдателей.

Народный совет

Ранее Народный совет являлся высшим представительным органом, куда входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены правительства, главы областей, этрапов (районов) и городов, руководители судебных органов и другие. Народный совет мог, в частности, формировать ЦИК и назначать выборы и референдумы, решать вопросы об изменении государственной границы и административно-территориального деления страны.

В сентябре 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению Халк маслахаты (представительного органа) и Меджлиса (законодательного органа) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис теперь будет играть роль нижней палаты, а Халк маслахаты - верхней палаты парламента.

Меджлис принял в конце октября 2020 года закон, определяющий порядок работы нового двухпалатного органа представительной и законодательной власти, получившего название Милли генгеш. Этот закон разработали в связи с принятием в конце сентября 2020 года конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана". Конституционный закон вступил в действие с 1 января 2021 года.