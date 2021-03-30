Япония до 2023 года продлила односторонние санкции в отношении КНДР

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Японии продлило на два года односторонние санкции в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы, а также похищенных японских граждан. Соответствующее решение было принято во вторник по итогам совместного заседания с участием руководства правящей Либерально-демократической партии.

Срок санкций истекает 13 апреля. Таким образом, они продлеваются еще на два года с этого дня.

Япония впервые ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров и запретов на заход в японские порты северокорейских судов. С момента первого вступления в силу санкции неоднократно продлевались, а список попавших под них компаний, кораблей и индивидуальных лиц постоянно расширялся.

Токио по-прежнему требует от Пхеньяна решить вопрос с похищенными северокорейскими спецслужбами гражданами Японии. Эта проблема является камнем преткновения в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.