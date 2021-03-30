Одна страна - две системы. Как Китай управляет Гонконгом и что изменится теперь

Бывшая британская колония Гонконг, она же специальный административный район Сянган, перешла под китайскую юрисдикцию в 1997 году. По договоренности между Лондоном и Пекином Гонконг по меньшей мере до 2047 года сохраняет независимую финансовую систему, судебную систему, основанную на британском праве, и автономию во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. В апреле 1990 года ВСНП утвердило Основной закон Гонконга, закрепивший принцип "Одна страна - две системы", который сформулировал Дэн Сяопин: сохранение в специальных административных районах внутри единого Китая сложившихся политических и экономических систем.

ТАСС объясняет, в чем особенности управления Гонконгом и что теперь изменится.

ВСНП поддержало резолюцию о реформе 11 марта. Его депутат от Гонконга Ма Фэнго пояснил ТАСС, что поправки позволят устранить лазейки в действующем законодательстве, которыми "могли воспользоваться экстремисты".

Глава администрации Гонконга избирается комиссией выборщиков, которая сейчас состоит из 1 200 человек, и утверждается в Пекине на пять лет. По 300 выборщиков назначает каждая из четырех категорий: представители промышленного, коммерческого и банковского секторов; представители сфер образования и медицины, юристы и некоторые другие; представители трудящихся, социального сектора и религиозных общин; депутаты районных советов и Законодательного совета Гонконга, а также представители региона в Пекине - в ВСНП и Всекитайском комитете Народного политического консультативного совета Китая.

На Западе специфика формирования комиссии выборщиков часто подвергается критике: там утверждают, что это усиливает роль лояльного Пекину бизнеса и расширяет влияние в Гонконге центральных властей КНР.

Законодательный совет Гонконга состоит из 70 членов, 35 из которых избираются прямым голосованием в пяти территориальных округах, а другие 35 выдвигаются от отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Процедуры выборов главы администрации Гонконга и формирования Законодательного совета закреплены в двух приложениях к основному закону этого специального административного района. Корректировать положения этого документа уполномочено ВСНП.

В чем заключается реформа

Численность комиссии выборщиков в Гонконге возрастет на четверть, до 1 500 человек, а к четырем выдвигающим их категориям добавится пятая - представители "консультативных органов". Выборщики теперь будут не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета.