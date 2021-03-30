Одна страна - две системы. Как Китай управляет Гонконгом и что изменится теперь

ТАСС, 30 марта. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрил во вторник реформу избирательной системы Гонконга, уточнив приложения к основному закону специального административного района КНР. Указы о внесении поправок подписал председатель КНР Си Цзиньпин.
ВСНП поддержало резолюцию о реформе 11 марта. Его депутат от Гонконга Ма Фэнго пояснил ТАСС, что поправки позволят устранить лазейки в действующем законодательстве, которыми "могли воспользоваться экстремисты".
ТАСС объясняет, в чем особенности управления Гонконгом и что теперь изменится.
В чем специфика Гонконга
Бывшая британская колония Гонконг, она же специальный административный район Сянган, перешла под китайскую юрисдикцию в 1997 году. По договоренности между Лондоном и Пекином Гонконг по меньшей мере до 2047 года сохраняет независимую финансовую систему, судебную систему, основанную на британском праве, и автономию во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. В апреле 1990 года ВСНП утвердило Основной закон Гонконга, закрепивший принцип "Одна страна - две системы", который сформулировал Дэн Сяопин: сохранение в специальных административных районах внутри единого Китая сложившихся политических и экономических систем.
Глава администрации Гонконга избирается комиссией выборщиков, которая сейчас состоит из 1 200 человек, и утверждается в Пекине на пять лет. По 300 выборщиков назначает каждая из четырех категорий: представители промышленного, коммерческого и банковского секторов; представители сфер образования и медицины, юристы и некоторые другие; представители трудящихся, социального сектора и религиозных общин; депутаты районных советов и Законодательного совета Гонконга, а также представители региона в Пекине - в ВСНП и Всекитайском комитете Народного политического консультативного совета Китая.
На Западе специфика формирования комиссии выборщиков часто подвергается критике: там утверждают, что это усиливает роль лояльного Пекину бизнеса и расширяет влияние в Гонконге центральных властей КНР.
Законодательный совет Гонконга состоит из 70 членов, 35 из которых избираются прямым голосованием в пяти территориальных округах, а другие 35 выдвигаются от отраслевых сообществ по профессиональному признаку.
Процедуры выборов главы администрации Гонконга и формирования Законодательного совета закреплены в двух приложениях к основному закону этого специального административного района. Корректировать положения этого документа уполномочено ВСНП.
В чем заключается реформа
Численность комиссии выборщиков в Гонконге возрастет на четверть, до 1 500 человек, а к четырем выдвигающим их категориям добавится пятая - представители "консультативных органов". Выборщики теперь будут не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета.
Сам совет тоже станет больше - в нем будут заседать не 70, а 90 человек, причем контроль за допуском кандидатов усилят. По данным газеты South China Morning Post, после реформы только 20 депутатов будут избирать прямым голосованием, 30 будут выдвигаться от отраслевых групп по профессиональному признаку, а остальные 40 мандатов предстоит распределять выборщикам. Такое соотношение, по замыслу Пекина, должно устранить "все факторы риска" и исключить ситуацию, при которой радикальная оппозиция могла бы, получив треть мест, заблокировать принятие важнейших законопроектов.
Зачем менять закон
В 2019 году в Гонконге начались самые массовые в его истории протесты. Причиной стал предложенный администрацией региона законопроект об экстрадиции, который мог легализовать выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковый Китай. В итоге власти отозвали свою инициативу, а большинство на выборах депутатов районных советов получила оппозиция.
В 2020 году из-за пандемии массовые демонстрации стихли, а в июле Постоянный комитет ВСНП принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, нацеленный на предотвращение сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Это вызвало критику на Западе, в частности в Великобритании, власти которой сочли новый закон нарушением декларации о передаче Гонконга Китаю.
В Пекине позднее подчеркнули, что специальным административным районом должны управлять патриоты - те, кто уважает законы Китая и не будет посягать на его суверенитет над Гонконгом. В ноябре Постоянный комитет ВСНП принял резолюцию, закрепившую патриотизм в качестве обязательного требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга.
Парламентские выборы в регионе, намеченные на сентябрь 2020 года, были отложены на год. Представители радикальной оппозиции провели собственные праймериз, рассчитывая добиться половины мандатов в Законодательном совете, заблокировать принятие регионального бюджета и добиться отставки главы Гонконга. Теперь организаторов праймериз будут судить по новому закону. Кроме того, резолюция о патриотизме позволила властям дисквалифицировать четырех оппозиционных депутатов, после чего все 15 оставшихся в Законодательном совете оппозиционеров демонстративно подали в отставку.