Лукашенко заявил, что после конституционной реформы президент сохранит основные полномочия

МИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии после конституционных изменений сохранит за собой основные полномочия. Об этом заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

"У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", - подчеркнул он.

Белорусский президент также отметил, что в течение текущего года необходимо окончательно определиться с полномочиями ветвей власти в стране.

"В течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо - и ниже", - сказал Лукашенко. Как отметил президент Белоруссии, "это должен быть эволюционный процесс", однако он должен быть завершен до внесения проекта новой конституции на референдум. Лукашенко отметил, что внимательно изучал предложения Совета министров, местных органов власти и парламентариев, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов.

Постепенное перераспределение властных полномочий

Президент Белоруссии считает, что решения о перераспределении полномочий между органами государственной власти назрели, но "размывать" полномочия главы государства не будут, процесс этот должен быть эволюционным.

"Мое первое предложение - не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня, по другим предложениям, я абсолютно убежден, что "размывать" полномочия главы государства мы не будем", - сказал Лукашенко. Он уточнил, что это касается в первую очередь тех сфер, "где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом, более того, зачастую они носят необратимый характер".

Одним из таких вопросов Лукашенко назвал земельные отношения. По его словам, сохраняется "железное требование": все вопросы по распоряжению землями сельхозназначения или лесного фонда должны решаться на высшем уровне. "Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента", - сказал Лукашенко. По иным направлениям деятельности он готов обсуждать конкретные решения.

Лукашенко также пояснил, зачем ранее огромные полномочия были сконцентрированы у президента. Он считает, что таким образом удалось не допустить олигархии и обвальной приватизации. "Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти", - сказал он.

Вместе с тем Лукашенко испытывает определенные сомнения, что госорганы будут готовы к реализации дополнительных полномочий. "Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность - ключевой аспект", - добавил он.

Лукашенко также подчеркнул, что процесс перераспределения полномочий должен быть тесно увязан с конституционной реформой. "Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние, - сказал он. - Поэтому надо будет тесно вести работу с Конституционной комиссией. И на основе новой конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями", - сказал он.