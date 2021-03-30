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Лукашенко заявил, что решение изменить конституцию было принято не под влиянием России

Президент считает, что эти изменения должны быть, так как он не вечен и никто не знает, кто будет следующим

МИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение изменить конституцию страны назревало давно и было принято не под влиянием России. Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросу перераспределения полномочий между органами государственной власти.

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"Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет - диктатор, авторитарный руководитель, - мы тоже не знаем".

По его словам, это первая важнейшая причина, по которой власти вновь "обращаются к конституции".

Глава государства обратил внимание, что решение о необходимости внесения конституционных изменений принималось исключительно исходя из внутренних интересов страны и общества. Он напомнил, что говорил о поправках в конституцию еще во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту несколько лет назад, тогда было подготовлено два варианта конституции. При этом глава государства потребовал персонифицировать поправки, чтобы было ясно, кто именно выступил с той или иной инициативой.

"И что вы думаете? Два варианта, а изменений почти никаких. Потому что люди понимали, что за всякие предложения и изменения надо будет потом отвечать, нести ответственность. Сейчас подготовкой поправок в основной закон страны занимается Конституционная комиссия в составе 36 человек, они все персонально будут отвечать за те предложения, которые внесут как минимум президенту, президент вынесет конституцию на референдум, - пояснил Лукашенко. - Решать будет народ. конституции - будет, и будет абсолютно честно".

Время требует корректив

Лукашенко заметил, что в последнее время появились отдельные личности, которые очень пекутся по поводу полномочий президента. Он уточнил, что для перераспределения полномочий нет необходимости менять конституцию, это будет сделано до внесения поправок в основной закон. "Для перераспределения полномочий, даже больших полномочий, конституцию менять не надо. Мы ее меняем по другим причинам, - пояснил Лукашенко. - До того, как произвести изменения в конституции, мы перераспределим полномочия, чтобы не думали, что все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения".

Глава государства отметил, что пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься. Президент заметил, что бывают случаи, когда исполнительская дисциплина "немного хромает", а порой и в аппарате управления на различных уровнях нет полного единомыслия. Он коснулся последних протестных событий в стране. "Особенно до последних событий - некоторые из них из-под плинтуса посматривали: как же День воли [акция оппозиции 25 марта] пройдет, еще чего-то…", - отметил президент.

По его словам, суть не в том, что, как пишут, "власть устояла". "Власть стояла и будет стоять. Мы просто государство сохранили и будем его дальше укреплять, поэтому, кто хочет работать, вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. Вставайте в строй и вперед. У нас слишком много работы для того, чтобы отсиживаться где-то", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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