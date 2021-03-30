Украинская оппозиция назвала обыски в своих офисах незаконными и заказными

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что обыски, которые провела во вторник Служба безопасности Украины у 20 членов организации и представителей общественного движения "Украинский выбор", которую ранее возглавлял нынешний глава политического совета партии Виктор Медведчук, в Киеве и ряде областей страны, являются незаконными и носят заказной характер.

"30 марта представители СБУ и ОГП (Офиса генерального прокурора) провели 20 обысков у членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и активистов общественного движения "Украинский выбор - Право народа" в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и городе Киеве. <...> Данные следственные действия, как и обыски, проведенные 25 марта в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", где, как хорошо было известно правоохранителям, находятся приемные народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы, являются незаконными и носят заказной характер", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ОПЗЖ.

В партии подчеркнули, что власти продолжают "системное и беспрецедентное давление на оппозицию - единственную на сегодняшний день политическую силу, которая отстаивает интересы украинских граждан, в том числе жителей юго-востока Украины". В пресс-службе партии также отметили, что обнародованные ОПЗЖ заявления и документы свидетельствуют о том, что деятельность общественной организации "Украинский выбор" осуществляется исключительно в рамках правового поля, а проведенные во вторник обыски являются "заведомо спланированным и преступным актом политической расправы".

"Власть, растоптав нормы основного закона, проводит целенаправленную зачистку своих главных политических оппонентов: от введения неправомерных антиконституционных санкций и закрытия независимых телеканалов до обысков, фальсификаций так называемых доказательств и фабрикации уголовных производств. Цель очередной волны политических репрессий команды Зеленского против партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" это узурпация власти и устранение оппонентов", - говорится в заявлении ОПЗЖ. В партии также заявили о намерении защитить свою позицию в украинских судах.

Обыски в офисе ОПЗЖ

СБУ сообщала, что провела 20 обысков у представителей общественной организации "Украинский выбор" в более чем 10 регионах страны. Служба утверждает, что участники движения "Украинский выбор" якобы поддерживали "аннексию" Крыма и "имитирование" ликвидации 210 ячеек, которые находились на полуострове. В связи с этим 25 марта сотрудники Службы безопасности и офиса генпрокурора провели обыск в офисе организации.

При этом в ОПЗЖ подчеркнули, что офиса "Украинского выбора" в здании, где в тот день прошли обыски, как такового нет, а находятся в нем приемные депутатов и офис ОПЗЖ. В оппозиции назвали действия властей местью за принципиальную позицию по отстаиванию интересов украинского народа.

В феврале Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. Санкции ввели и в отношении ряда других лиц, среди которых пять граждан России и 19 компаний.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.