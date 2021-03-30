Глава КС Украины обжаловал решение Зеленского об отмене указа Януковича о его назначении

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Верховный суд Украины зарегистрировал иск главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого об обжаловании решения президента Владимира Зеленского об отмене указа бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении его и коллеги Александра Касминина судьями КС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Верховного суда.

"29 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021 года "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении истца судей Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда.

27 марта Зеленский отменил указ бывшего тогда президентом Украины Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Основанием для этого решения Зеленский, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля нынешнего года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности". КС Украины принял решение созвать специальное пленарное заседание для рассмотрения этого вопроса на 12 апреля.

Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. В дальнейшем Окружной административный суд Киева запретил Тупицкому появляться на рабочем месте.

Глава КС Украины избирается на специальном пленарном заседании суда из состава судей КС только на один трехлетний срок. После указа Зеленского выборов нового председателя не проводилось.

Прекращение полномочий судей КС

По Конституции Украины, полномочия судьи КС прекращаются в случае завершения их срока, достижения им 70-летнего возраста, прекращения украинского гражданства или обретения гражданства другого государства. Кроме того, основаниями также являются вступление в силу решения суда о признании судьи безвестно отсутствующим или объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным. Иными основаниями также являются вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления, а также смерть.

Решение об увольнении судьи КС принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава суда, то есть решение должны одобрить не менее 12 из 18 судей. Президент Украины не наделен полномочиями увольнять судей КС.

При этом основаниями для увольнения являются неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, совершение судьей существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, которое является несовместимым со статусом судьи КС или выявило его несоответствие занимаемой должности, а также подача судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.