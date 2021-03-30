В Раде поддержали заявление, в котором Россия обвиняется в эскалации ситуации в Донбассе

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Верховная рада на внеочередном заседании во вторник поддержала заявление, в котором Киев обвиняет Россию в эскалации ситуации в Донбассе. За соответствующее решение проголосовали 308 депутатов, что составляет конституционное большинство.

В заявлении РФ прямо обвиняется в усилении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Документ призывает международные организации и "международные юрисдикционные институты" принять все возможные меры для "расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины".

Проект заявления бы зарегистрирован в парламенте в понедельник, его инициаторами выступили шесть депутатов президентской фракции "Слуга народа", один член фракции "Голос" и один представитель фракции "Батькивщина".

Обострение в Донбассе

Ситуация вокруг поселка Шумы в Донбассе обострилась 26 марта, когда там погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев обвинил в этом Народную милицию ДНР, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

В то же время в Донецкой и Луганской народных республиках заявляют, что главной причиной обострения является нежелание Киева выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. В республиках отмечают, что в Киеве в очередной раз переписали и исказили смысл договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на востоке страны, подписанных в июле 2020 года представителями Донбасса и Украины, а также завизированных посредниками в лице ОБСЕ и России.

Так, Министерство обороны Украины вычеркнуло из списка запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны Украины решило отказаться от создания и задействования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. То есть, подчеркивают в ДНР и ЛНР, уже по этому одностороннему отказу от публикации данных мер можно сделать вывод, что Украина не собирается выполнять договоренности в существующем виде, продолжая при этом говорить о своей приверженности дополнительным мерам.

Приказ о прекращении огня должен содержать все дополнительные меры, и в заявлении Минобороны Украины должны быть перечислены все пункты договоренностей, без изъятий и искажений, требуют в республиках Донбасса.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.