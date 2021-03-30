Зариф рассказал, что США призывают Иран выполнять отвергнутую Трампом ядерную сделку

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Иран выполнять положения той самой ядерной сделки, из которой вышел бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Представляет собой печальную иронию, что Госдепартамент ныне призывает Иран выполнять ту самую сделку, которую отбросила администрация Трампа в 2019 году", - написал глава МИД Ирана на своей странице в Twitter.

"Ваша администрация следует примеру Трампа, одновременно пытаясь использовать свои нелегитимные санкции как "рычаг давления", - подчеркнул Зариф. - От плохих привычек трудно избавляться. Пора отбросить хотя бы эту".

В понедельник газета Politico сообщила, что США собираются передать на этой неделе Ирану новые предложения по урегулированию ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме. Издание пояснило, что инициатива предусматривает определенное смягчение санкций США против Ирана взамен на приостановку Тегераном некоторых видов деятельности в ядерной сфере, в частности использования усовершенствованных газовых центрифуг и обогащения урана до 20%.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь 2 марта официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции.

Ранее во вторник постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что для возврата США к СВПД не нужны дополнительные предложения Вашингтона. "Для возвращения США к СВПД не нужны дополнительные предложения, - отметил Тахт-Раванчи в Twitter. - Для полного и немедленного исполнения всех обязательств в рамках резолюции 2231 Совета Безопасности ООН необходимо только политическое решение Вашингтона".