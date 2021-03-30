ООН планирует собрать $10 млрд на оказание гуманитарной помощи сирийцам

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. ООН намерена собрать $10 млрд для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате войны жителям Сирии. Об этом сообщил во вторник заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, который выступил на международной донорской конференция по Сирии.

"Фактически ситуация в Сирии и граничащих с нею странах сейчас хуже, чем была в любое время за последние девять лет, прежде всего из-за экономический последствий [боевых действий]. Наблюдается увеличение числа людей, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Именно поэтому у нас есть самый масштабный план действий, разработанный ООН при поддержке сотрудничающих с ней организаций, в рамках которого мы стремимся собрать $10 млрд, включая $4,2 млрд на помощь жителям внутри Сирии, а также $5,8 млрд - сирийцам, которые бежали в соседние страны", - сказал он.

В Брюсселе проходит очередная международная донорская конференция по Сирии. 9 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет поддержку Сирии "только при условии прогресса в политическом урегулировании, принятия новой конституции и проведения свободных выборов под эгидой ООН". По его словам, "не будет нормализации отношений с Дамаском, снятия санкций и помощи в реконструкции, пока не начнется политический переход".

Кризис в Сирии начался 15 марта 2011 года с антиправительственных демонстраций, которые переросли в вооруженное противостояние между армией и оппозиционными группировками. Формированиям оппозиции оказывали военную помощь Турция, Саудовская Аравия, Катар, США и ряд стран ЕС. В настоящий момент незаконные вооруженные формирования сосредоточены в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где в 2017 году была создана зона деэскалации.