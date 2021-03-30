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Президент Словакии приняла отставку премьер-министра Игора Матовича

Зузана Чапутова поручила сформировать правительство министру финансов республики Эдуарду Хегеру
Игорь Матович EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL
Описание
Игорь Матович
© EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник отставку премьер-министра республики Игора Матовича, являющегося председателем правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), и поручила сформировать правительство его однопартийцу, министру финансов республики Эдуарду Хегеру. Трансляцию состоявшейся в президентском дворце в Братиславе церемонии вели словацкие телеканалы.

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"Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики", - зачитал указ главы государства руководитель протокола президентской администрации, который вел церемонию.

Отставка Матовича состоялась на фоне правительственного кризиса, обострившегося из-за покупки республикой по его инициативе незарегистрированной в Евросоюзе российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Уход политика с поста премьера призван урегулировать разногласия в правительственной коалиции, состоящей из ОЛНЛ, либерально-консервативной партии "За людей", либеральной партии "Свобода и солидарность" (СиС) и правоцентристского политического движения "Мы - семья".

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