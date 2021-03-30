Самолеты НАТО 29 марта 10 раз вылетали на перехват российских авиагрупп

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Военные самолеты НАТО в понедельник, 29 марта, в общей сложности 10 раз вылетали на перехват шести российских авиагрупп над Атлантикой, Балтийским, Черным и Северным морями. С таким утверждением выступила во вторник пресс-служба альянса.

"Истребители НАТО вылетали 10 раз в понедельник 29 марта для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей во время необычного пика полетов над Северной Атлантикой, Балтийским, Черным и Северным морями", - говорится в сообщении альянса.