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Самолеты НАТО 29 марта 10 раз вылетали на перехват российских авиагрупп

В альянсе сообщили, что военные самолеты вылетали на перехват шести российских авиагрупп над Атлантикой, Балтийским, Черным и Северным морями

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Военные самолеты НАТО в понедельник, 29 марта, в общей сложности 10 раз вылетали на перехват шести российских авиагрупп над Атлантикой, Балтийским, Черным и Северным морями. С таким утверждением выступила во вторник пресс-служба альянса.

"Истребители НАТО вылетали 10 раз в понедельник 29 марта для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей во время необычного пика полетов над Северной Атлантикой, Балтийским, Черным и Северным морями", - говорится в сообщении альянса.

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