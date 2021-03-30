Король Бахрейна назначил посла в Израиле

ТАСС, 30 марта. Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа издал указ о назначении главы дипломатического представительства королевства в Израиле. Об этом сообщило во вторник Бахрейнское информационное агентство.

Согласно сообщению, на эту должность назначен Халид Юсуф аль-Джалахма.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

18 ноября министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни передал главе МИД Израиля Габи Ашкенази в Тель-Авиве, куда он прибыл с первым визитом, официальный запрос на открытие бахрейнского посольства в еврейском государстве.