США выделят почти $600 млн в качестве гуманитарной помощи гражданам Сирии

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят $596 млн в качестве гуманитарной помощи гражданам Сирии. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы предоставляем $596 млн дополнительной помощи, которая позволит спасти жизни тем в Сирии и регионе, кто в ней нуждается, и мы также поддерживаем усилия ООН, направленные на то, чтобы завершить этот кризис", - заявил он.

Как подчеркивается в распространенном отдельно пресс-службой Госдепартамента заявлении Блинкена, помощь будет предоставлена "13,4 млн сирийцев внутри Сирии <...>, а также 5,6 млн сирийских беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте".

Кризис в Сирии начался 15 марта 2011 года с антиправительственных демонстраций, которые переросли в вооруженное противостояние между армией и оппозиционными группировками. Формированиям оппозиции оказывали военную помощь Турция, Саудовская Аравия, Катар, США и ряд стран ЕС. В настоящий момент незаконные вооруженные формирования сосредоточены в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где в 2017 году была создана зона деэскалации.