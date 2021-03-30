Глава МВД Украины призвал развивать русский язык для ведения пропаганды против России

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские власти должны развивать русский язык для ведения пропаганды на внешнюю аудиторию с целью противостояния России.

"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться", - написал Аваков в Facebook. При этом он оговорился, что считает украинский язык выше русского: "Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает". "Несомненно, государственным может быть только украинский язык - как язык субъектной, суверенной страны", - считает глава МВД Украины. При этом он добавил, что русский язык должен быть "частью богатой украинской культурной ауры".

"Нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском", - продолжил Аваков. "Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка [Николая] Гоголя, [Григория] Квитки-Основьяненко, [Тараса] Шевченко, [Николая] Носова, [Михаила] Зощенко, [Михаила] Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?" - задался вопросом глава МВД.

Он в очередной раз обвинил Россию в том, что она ведет против Украины "гибридную войну", в том числе с помощью пропаганды. "Мы не только можем, но и должны использовать русский язык для контрпропаганды", - считает Аваков. Он добавил, что русским языком владеют 300 млн человек в мире, из которых только половина живет в России. "Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию России на международном информационном рынке," - утверждает Аваков.