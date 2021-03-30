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Белоруссия ввела ответные санкции в отношении зарубежных физических и юридических лиц

© Антон Новодережкин/ТАСС

МИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций в отношении зарубежных физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

"Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", - сообщает пресс-служба.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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