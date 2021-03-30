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В Испании впервые все четыре поста вице-премьеров займут женщины

Ранее второй вице-премьер и министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Иглесиас решил покинуть свой пост для участия в региональных выборах в автономном сообществе Мадрид

МАДРИД, 30 марта. /ТАСС/. Все четыре поста заместителей председателя правительства Испании впервые в истории страны займут женщины. Об этом заявил во вторник глава кабмина Педро Санчес.

Ранее второй вице-премьер и министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Иглесиас решил покинуть свой пост для участия в региональных выборах в автономном сообществе Мадрид. В результате Санчес решил произвести перестановки в кабмине. "Четыре женщины впервые в истории нашей страны занимают четыре [поста] вице-председателей правительства", - сказал он.

Так, после ухода Иглесиаса министру труда и социальной экономики Испании Йоланде Диас отойдет пост третьего замглавы кабмина королевства. Должность второго вице-премьера займет Надя Кальвиньо (ранее третий вице-премьер). Также посты зампредседателей правительства занимают Кармен Кальво и Тереса Рибера.

В рамках изменений в кабмине министром по социальным правам и повестке дня до 2030 года станет государственный секретарь Ионе Беларра.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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