Белый дом заявил, что США остаются открыты к дипломатическому взаимодействию с Ираном

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему открыты к дипломатическому взаимодействию с Ираном, которое позволило бы обеим сторонам вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы остаемся готовы к тому, чтобы вновь возобновить продуктивное дипломатическое взаимодействие для того, чтобы достичь возврата обеих сторон к выполнению обязательств в рамках СВПД", - сказала она, отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл для Вашингтона выдвигать какие-либо дополнительные предложения Тегерану по смягчению санкционного режима, если иранская сторона фактически уже отказалась от переговоров, пока США не снимут все санкции.