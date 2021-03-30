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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Белый дом заявил, что США остаются открыты к дипломатическому взаимодействию с Ираном

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, это позволило бы обеим сторонам вернуться к выполнению СВПД по иранской ядерной программе

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему открыты к дипломатическому взаимодействию с Ираном, которое позволило бы обеим сторонам вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы остаемся готовы к тому, чтобы вновь возобновить продуктивное дипломатическое взаимодействие для того, чтобы достичь возврата обеих сторон к выполнению обязательств в рамках СВПД", - сказала она, отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл для Вашингтона выдвигать какие-либо дополнительные предложения Тегерану по смягчению санкционного режима, если иранская сторона фактически уже отказалась от переговоров, пока США не снимут все санкции.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаПсаки, Джен
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