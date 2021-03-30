В США заявили, что будут поддерживать права человека, но не выступают против РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация намерена поддерживать права человека за рубежом и сложившийся мировой порядок, но это не означает, что Соединенные Штаты выступают против России и Китая. С таким утверждением выступил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен. Он представил очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепартаментом.

"Прежде всего, и говоря в общих чертах, будь то о Китае, России или о ком-то другом: мы не выступаем против каких-либо из этих стран. Мы, к примеру, не пытаемся сдерживать Китай или блокировать его рост", - заявил дипломат. "Мы, - считает Блинкен, - отстаиваем базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок, который служил нам и другим странам мира очень хорошо".

"Когда любая страна любым образом стремится подорвать эти права или этот порядок, да, мы будем вставать и решительно высказываться на данную тему. Это и происходит", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Госдеп во вторник обнародовал доклад о соблюдении прав человека в мире за 2020 год, в котором в очередной раз подверг критике ряд стран, в том числе Россию и Китай. Схожая критика в адрес России содержалась и в предыдущих докладах Госдепартамента США. Комментируя отчет за 2019 год, в МИД РФ заявили, что власти США до сих пор не отказались от использования русофобских стереотипов в сфере прав человека. В дипведомстве обратили внимание, что США "разделяют страны на хорошие и плохие в зависимости от того, следует ли то или иное государство стратегическим установкам Вашингтона". В министерстве призвали Соединенные Штаты "заняться исправлением собственных изъянов в правозащитной области вместо активного насаждения двойных стандартов и практики менторства".