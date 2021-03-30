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Власти Грузии и оппозиция вновь не сумели договориться по выходу из кризиса

ТБИЛИСИ, 30 марта. /ТАСС/. Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" вновь не сумели договориться с оппозицией о выходе и политического кризиса. Об этом во вторник на брифинге заявил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон после завершения переговоров.

"Сегодня я завершил второй этап медиации в Грузии по представлению Шарля Мишеля. Решения кризиса существуют. Они касаются очень важных реформ в избирательной сфере и сфере правосудия. <...> Это те решения, которые ставили интересы страны превыше всего. К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения", - сказал Даниэльсон.

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Грузия
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