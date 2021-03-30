Елисейский дворец заявил, что "Спутник V" должны регистрировать в ЕС на общих условиях

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе должна проходить на общих для всех производителей условиях. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Маркона с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Президент Макрон и канцлер Меркель подняли в беседе с президентом Путиным тему санитарной обстановки и обсудили дальнейшее сотрудничество в области вакцин, в частности, положение дел с продвижением рассмотрения заявки на регистрацию "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Рассмотрение должно происходить на основе тех же норм, которые EMA использует в отношении каждой вакцины", - говорится в заявлении администрации французского лидера.

По последним данным, "Спутник V" зарегистрирован с 58 странах с общим населением более 1,5 млрд человек, в том числе в странах - членах Евросоюза Венгрии и Словакии, которые одобрили препарат в одностороннем порядке. Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, вакцина может быть зарегистрирована до конца мая.