Правящая коалиция Словении не смогла отправить в отставку спикера нижней палаты парламента

ЛЮБЛЯНА, 30 марта. /ТАСС/. Правящая в Словении коалиция (Словенская демократическая партия, "Новая Словения - Христианские демократы", Партия современного центра) не смогла заручиться поддержкой большинства депутатов в ходе тайного голосования по вопросу отставки председателя Государственного собрания (нижней палаты парламента) Игора Зорчича. Ход заседания транслировался в прямом эфире канала медиахолдинга "Радио и телевидение Словении".

В пользу инициативы правящей коалиции высказались 45 народных избранников, для ее успеха не хватило лишь одного голоса. Левоцентристская оппозиция в лице четырех партий и четырех независимых депутатов проигнорировала заседание. Два бюллетеня были испорчены.

Зорчич занимает пост председателя нижней палаты парламента с 5 марта 2020 года. Он был утвержден на пост после формирования правящей коалиции в составе Словенской демократической партии (СДП), "Новой Словении - Христианских демократов", Партии современного центра (ПСЦ) и Демократической партии пенсионеров Словении (ДППС). Спикер объявил о своем выходе из рядов ПСЦ и правящей коалиции 26 марта и основал парламентскую фракцию независимых депутатов вместе с рядом других народных избранников, мотивировав свой шаг отсутствием поддержки его взглядов на функционирование правительства Словении и будущее партии.

Исход голосования ставит под вопрос способность правительства республики обеспечивать парламентское большинство в 46 мандатов, необходимое для утверждения инициатив кабинета министров Государственным собранием. Ранее властям удавалось проводить свои инициативы через парламент благодаря договору о сотрудничестве с оппозиционной Словенской национальной партией и депутатами от национальных меньшинств, а также поддержке со стороны ряда депутатов из рядов ДППС, формально покинувшей коалицию в декабре 2020 года.