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Меркель и Макрон в разговоре с Путиным выступили за свободные выборы в Белоруссии

Российский лидер в ходе переговоров подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Германия и Франция считают необходимым инклюзивный диалог и свободные выборы в Белоруссии. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба кабмина ФРГ по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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"В контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, российский лидер в ходе переговоров подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияМакрон, Эмманюэль
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