В Париже заявили, что Франция, Германия и Россия ждут скорейшего возвращения Ирана к СВПД

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Франция, Германия и Россия намерены координировать усилия для восстановления диалога по ядерной программе Ирана и скорейшего возвращения к соблюдению Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом, как сообщает Елисейский дворец, договорились лидеры Франции, ФРГ и России в ходе видеоконференции, состоявшейся во вторник вечером.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"По иранскому ядерному досье президент республики [Эмманюэль Макрон], канцлер [ФРГ Ангела] Меркель и президент [России Владимир] Путин договорились координировать усилия, чтобы установить диалог, и чтобы Иран как можно скорее вернулся к выполнению своих обязательств", - заявили в администрации французского лидера.

При обсуждении ситуации в Ливии Макрон и Меркель выступили за то, чтобы все стороны, включая Россию, "приложили все усилия для содействия нынешнему переходному процессу" ради улучшения ситуации в сфере безопасности.

Также лидеры Франции и ФРГ выразили озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии. Они считают необходимым "продолжить трансграничные поставки гуманитарной помощи нуждающемуся в ней населению" и поддержать работу Конституционного комитета Сирии.

Кризис на Украине

Урегулирование кризиса на Украине должно происходить в соответствии с минскими соглашениями. Необходимость этого была подчеркнута в ходе видеоконференции лидеров Франции, ФРГ и России, состоявшейся во вторник вечером, добавили в Елисейском дворце.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают, что "Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине". "Была подчеркнута необходимость поиска выхода из кризиса в соответствии с минскими соглашениями", - заявили в администрации французского лидера.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.