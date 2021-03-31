Блинкен: США будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в мире

"Президент [США] Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить [вопрос] прав человека в центр американской внешней политики. Я и весь Госдепартамент относимся к этому обязательству очень серьезно. Мы задействуем все инструменты нашей дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в их нарушении. <...> Отстаивание прав человека повсюду отвечает интересам Америки. <...> Администрация США будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили, независимо от того, являются ли виновники [этих нарушений] партнерами или противниками [США]", - заявил Блинкен, представляя в Госдепартаменте очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире.

"Доклад, который мы представляем сегодня, показывает, что тенденции в области прав человека продолжают развиваться в неправильном направлении. Мы наблюдаем свидетельства этому во всех регионах мира. Мы видим это на примере геноцида, совершаемого против являющихся преимущественно мусульманами уйгуров [в КНР], <...> тюремных заключений и атак на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла", - утверждает Блинкен. Он также упомянул "насилие по отношению к протестующим в Белоруссии", ситуацию в Йемене, эфиопском штате Тыграй, Сирии, Мьянме.

Внутри страны

Блинкен при этом признал наличие у США собственных проблем в области прав человека, связанных в том числе с расизмом. "От некоторых стран мы, как и каждый год, услышим, что у нас нет права критиковать их, потому что у нас есть наши собственные проблемы, которые надо решать. Что ж, мы знаем, что у нас есть работа у себя [внутри страны], которую надо сделать. Это включает устранение несправедливости, в том числе системного расизма. Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют. <...> Мы их не игнорируем. Мы работаем над ними <...> с полной прозрачностью. Именно это отличает нашу демократию от авторитарных режимов", - заявлял госсекретарь.

Глава американской дипломатии также подчеркнул, что "один из основных принципов прав человека - это их универсальность", а так же то, что все они "равны" по своей значимости. В связи с этим Блинкен отказался от ряда позиций прежней вашингтонской администрации в области прав человека. "Не существует иерархии, которая делает одни права более важными, чем другие. Прошлые несбалансированные заявления, предполагающие такую иерархию, в том числе предложенные недавно расформированным консультативным комитетом Госдепа, не являются направляющим документом для этой администрации. На слушаниях по утверждению [моей] кандидатуры [на пост госсекретаря] <...> я пообещал отвергать эти несбалансированные взгляды. Мы решительно делаем это сегодня", - сказал нынешний госсекретарь.

"В течение многих лет наши доклады о правах человека содержали раздел о репродуктивном здоровье, в том числе информацию о смертности среди матерей, дискриминации в отношении женщин, доступе к услугам по защите репродуктивного и сексуального здоровья, а также о государственной политике в отношении доступа к контрацепции, медпомощи во время беременности и родов. Эти темы были убраны из докладов предыдущей администрацией, так что они не входят в сегодняшний отчет, отражающий 2020 год. Я попросил нашу команду позднее в этом году обнародовать дополнение к отчету по каждой стране, в котором будут отражены эти вопросы. Мы восстанавливаем практику документирования этих прав в 2021 и последующих годах ", - добавил позднее Блинкен.

Доклады Госдепа о правах человека

Госдепартамент США ежегодно публикует доклады о соблюдении прав человека в мире. В этих отчетах регулярно приводятся критические утверждения в адрес РФ, КНР и многих других стран. В обнародованном во вторник отчете за 2020 год Госдеп также в очередной раз подверг критике Россию и Китай.

Схожая критика в адрес России содержалась и в предыдущих докладах Госдепартамента США. Комментируя отчет за 2019 год, в МИД РФ заявили, что власти США до сих пор не отказались от использования русофобских стереотипов в сфере прав человека. В дипведомстве обратили внимание, что США "разделяют страны на хорошие и плохие в зависимости от того, следует ли то или иное государство стратегическим установкам Вашингтона".